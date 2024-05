Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Mitte

Ein 61 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend in Stuttgart-Mitte vor einer 45-Jährigen onaniert haben. Selbst als sie ihn aufforderte, dies zu unterlassen, befriedigte er sich weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten.











Ein 61 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend in der Urbanstraße in Stuttgart-Mitte vor einer 45-jährigen Frau onaniert zu haben. Polizeibeamte nahmen ihn vorläufig fest, die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren Geschädigten sowie Zeugen.