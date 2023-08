1 Die Polizei hat eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Die Polizei bittet Augenzeugen um Hilfe, nachdem ein unbekannter Mann eine 30 Jahre alte Frau in Stuttgart-Mitte unsittlich berührt und sie dann auch noch beleidigt hat.









Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag eine Frau in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt. Die Polizei beschreibt die Vorgänge der Nacht in einer Pressemitteilung wie folgt: Die 30-Jährige war gegen 02.45 Uhr im Bereich der Gaisburgstraße in Stuttgart unterwegs, als sich der Mann von hinten näherte.