Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Mühlhausen

Eine 29-Jährige ist am Montagvormittag in Stuttgart unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Radfahrer nähert und sie begrapscht. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagvormittag am Vier-Burgen-Steg in Stuttgart-Mühlhausen eine 29 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.