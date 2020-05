Unbekannter entblößt sich in Stadtbahn vor junger Frau

Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Mitte

1 Der Exhibitionist trieb in einer Stadtbahn sein Unwesen. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine 18 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag mit einer Stadtbahn der Linie U7 unterwegs, als sich ein Unbekannter zu ihr setzt und seinen Penis entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Ein bislang Unbekannter hat sich am Sonntagnachmittag vor einer 18 Jahre alten Frau in einer Stadtbahn in Stuttgart-Mitte entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war die 18-Jährige gegen 13.40 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Mönchfeld unterwegs, als sich der Mann zwischen den Haltestellen Schlossplatz und Hauptbahnhof zu ihr setzte und seinen Penis entblößte. Die junge Frau verließ die Bahn an der Haltestelle Hauptbahnhof und informierte die Polizei.

So sieht der Täter aus

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: Circa 60 Jahre alt und korpulent. Er hatte kurze weiße Haare und dunkle Augen. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Brille mit schwarzem Rahmen, ein helles Oberteil und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

