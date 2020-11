1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Unbekannter begrapscht eine 16-Jährige in einer Stadtbahn in Stuttgart-Mitte. Als sie aussteigt, verfolgt der Verdächtige sie und belästigt sie erneut. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat von vergangener Woche und sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Ein bislang Unbekannter hat am Montagnachmittag eine 16 Jahre alte Jugendliche in einer Stadtbahn der Linie U4 in Stuttgart-Mitte mehrfach sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, stieg die Jugendliche gegen 17.15 Uhr an der Haltestelle Rotebühlplatz in die U4 in Richtung Untertürkheim ein. Während der Fahrt fasste der Unbekannte, der offenbar ebenfalls am Rotebühlplatz eingestiegen war, der 16-Jährigen ans Gesäß. Obwohl sie den Mann zur Rede stellte, hörte er nicht auf, sie zu begrapschen. Als das Mädchen an der Haltestelle Charlottenplatz ausstieg, folgte ihr der Täter und griff ihr auf einer Rolltreppe erneut an den Po. Anschließend ging der Unbekannte in Richtung Akademiegarten davon.

Polizei prüft Tatzusammenhang zu Fall von vergangener Woche

Die 16-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: etwa 20 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,85 Meter groß mit dunkler Hautfarbe und blond gefärbten Haaren. Zur Tatzeit trug er eine orangefarbene oder hellrote Jacke, eine dunkle Hose und hatte einen Rucksack in Form eines Geigenkoffers dabei. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

Bereits in der vergangenen Woche wurde eine 20-Jährige ebenfalls in Stuttgart-Mitte von einem Unbekannten mehrfach am Po begrapscht. Da die Täterbeschreibung derer im aktuellen Fall ähnelt, prüft die Polizei nun, ob es sich in beiden Fällen um ein und denselben Mann handeln könnte.

