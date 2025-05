1 Polizeibeamte konnten den Verdächtigen feststellen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Eine Reinigungskraft kommt am Dienstag in Stuttgart-Mitte in ihr Arbeitszimmer und trifft dort auf einen 26-Jährigen, der ihre Arbeitskleidung trägt und der Frau seinen Penis präsentiert. Dabei macht er obszöne Bewegungen.











Ein 26 Jahre alter Mann soll am Dienstagvormittag eine 58 Jahre alte Reinigungskraft in ihrem Arbeitszimmer in der Kriegsbergstraße in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt haben. Davor hatte er sich die Arbeitskleidung der 58-Jährigen angezogen.