Sexuelle Belästigung in Stuttgart: Mann greift 27-Jähriger auf Frauentoilette in den Schritt – Zeugen gesucht
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Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

In einer Bar in der Stuttgarter Innenstadt wird eine Frau am Wochenende sexuell belästigt. Die Täter kann flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt eine 27 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 2.25 Uhr auf der Frauentoilette einer Bar in der Friedrichstraße, als ihr der Unbekannte unter ihr Dirndl in den Schritt fasste. Als sie die Toilette verließ, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

 

Der Täter war nach Angaben der Frau etwa 1,70 Meter groß und hatte dunkles, kurzes Haar. Er trug demnach ein dunkles Oberteil und eine helle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

 