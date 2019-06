1 Im Stuttgarter Osten kam es zu einer sexuellen Belästigung. Foto: dpa

Ein Mann kommt mit einer Frau im Stuttgarter Osten ins Gespräch – plötzlich belästigt er die 27-Jährige sexuell und flieht. Doch die Polizei kommt dem Tatverdächtigen auf die Spur.

Stuttgart - Ein 29 Jahre alter Mann soll eine Frau im Stuttgarter Osten auf offener Straße sexuell belästigt haben. Die 27-Jährige sei mit dem Tatverdächtigen am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Bussenstraße ins Gespräch gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Plötzlich habe der Mann der 27-Jährigen offenbar unvermittelt an den Busen gegriffen und sei dann geflüchtet. Der Polizei gelang es allerdings etwa zwei Stunden später, den Tatverdächtigen zu identifizieren.

Die Beamten nahmen den Mann am frühen Abend an seiner Arbeitsstelle in einem Restaurant in der Nähe des Tatortes fest. Der 29-Jährige wurde danach vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt.