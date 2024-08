1 Der Mann wurde kurz nach der mutmaßlichen Tat vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein 35-Jähriger soll am Samstagabend eine Mutter und ihre Tochter in einem Stuttgarter Schwimmbad sexuell belästigt haben. Es werden Zeugen gesucht.











Am Samstagabend soll ein 35 Jahre alter Mann in einem Schwimmbad an der Straße Am Leuzebad in Stuttgart-Ost eine 30-jährige Frau und ihre elfjährige Tochter sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.