1 Ein 72-jähriger Mann soll am Montag in Stuttgart eine 21-Jährige in den Schritt gefasst haben. Foto: imago images/Westend61/Jana Fernow, via www.imago-images.de

Am Montag belästigt ein Mann eine 21-jährige Frau in Stuttgart sexuell. Drei Tage später erkennt sie den mutmaßlichen Täter in der Stadt wieder. Sie verständigt die Polizei.















Ein Mann gerät am vergangenen Montag in den Königsbau Passagen mit einer 21-Jährigen in Streit. Daraufhin beleidigt er die junge Frau und fasst ihr in den Intimbereich. Am Donnerstagnachmittag erkannte das Opfer der sexuellen Belästigung dann den Mann gegen 16.45 Uhr an der Bolzstraße in Stuttgart-Mitte wieder und verständigte die Polizei.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 72-Jährigen, der vorläufig festgenommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gelassen.