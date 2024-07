Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Feuerbach

Eine 24-Jährige ist in Feuerbach unterwegs, als ein Unbekannter sein Glied vor ihr entblößt und zu onanieren beginnt. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Montagnachmittag eine 24 Jahre alte Frau in der Grünewaldstraße in Stuttgart-Feuerbach sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.