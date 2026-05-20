Sexuelle Belästigung in Stuttgart: Exhibitionist spielt vor 24-Jähriger in Kaufhaus an seinem Glied

1 Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Exhibitionisten vorläufig fest (Symbolbild). Foto: IMAGO/onw-images

Ein Exhibitionist spielt in einem Kaufhaus in der Stuttgarter Innenstadt vor einer 24-Jähriger an seinem Glied. Polizisten nehmen ihn vorläufig fest.











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Polizisten haben am Mittwoch einen 38 Jahre alten Mann in der Stuttgarter Innenstadt vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, exhibitionistische Handlungen begangen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich eine 24-Jährige gegen 9.30 Uhr im ersten Stock eines Kaufhauses in der Sophienstraße auf, als ihr ein Mann auffiel, der an seinem entblößten Glied gespielt haben soll.