Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Degerloch

Eine 38 Jahre alte Frau ist am frühen Donnerstagmorgen in Degerloch unterwegs, als sie einen Mann hinter sich bemerkt. Als sie sich umdreht, sieht sie, wie der Mann sich selbst befriedigt.











Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am frühen Donnerstagmorgen eine 38 Jahre alte Frau in der Haidlenstraße in Degerloch sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen