1 Zwei Unbekannte haben eine Jugendliche in Stuttgart-Degerloch sexuell belästigt. Foto: Christoph Kutzer/Christoph Kutzer

Eine 16-Jährige wird in einem Bus in Stuttgart-Degerloch von zwei Unbekannten sexuell belästigt. Als die Jugendliche aussteigt, folgen ihr die Männer und versuchen sie zu küssen.









Zwei Unbekannte haben eine 16-Jährige in Stuttgart-Degerloch sexuell belästigt. Das teilte die Polizei mit.

Demnach war die Jugendliche am Freitagabend in dem Bus der Linie 74 unterwegs, als die zwei Männer sie ansprachen. Einer der beiden fasste sie dabei am Gesäß an. Die Teenagerin stieg am ZOB in Degerloch aus. Die Unbekannten folgten ihr und sollen versucht haben, sie zu küssen. Außerdem sollen sie die Jugendliche im Intimbereich berührt haben.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Beide Männer waren etwa 1,75 Meter groß und hellhäutig. Der eine soll etwa 24 Jahre alt sein, er hatte einen Kinnbart und blonde Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Der zweite Täter soll etwa 21 Jahre alt sein. Mehr ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.