Frau am Wegfahren gehindert und vor Auto onaniert

Sexuelle Belästigung in Stammheim

1 Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 43-Jähriger onaniert vor einer Frau in Stammheim. Als diese wegfahren will, stellt er sich vor ihr Auto und macht weiter. Die Polizei kann den Mann vorläufig verhaften und sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten.









Ein 43 Jahre alter Mann soll eine 23-jährige Frau am Sonntagabend in der Schwieberdinger Straße in Stuttgart-Stammheim sexuell belästigt haben. Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen vorläufig fest.

Wie die Polizei mitteilt, stand die junge Frau gegen 22.50 Uhr neben ihrem Fahrzeug, als der 43-Jährige auf sie zuging. Dabei soll er seine Hose geöffnet und onaniert haben. Die Frau stieg schnell in ihr Auto und wollte wegfahren, doch der Mann soll sich vor das Fahrzeug gestellt und weiter onaniert haben. Erst als die Frau die Polizei anrief, flüchtete der Mann. Die Beamten konnten ihn im Rahmen einer Fahndung festnehmen.

Der Verdächtige gestand die Tat und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.