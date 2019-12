1 Die Polizeibeamten nahmen den Mann mit auf das Revier. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 28-Jähriger Mann belästigt ein 14 Jahre altes Mädchen am Omnibusbahnhof in Schwäbisch Hall. Nach seiner Festnahme greift er auf dem Revier nach der Waffe eines Polizisten.

Schwäbisch Hall - Ein 28-Jähriger hat eine Jugendliche am Omnibusbahnhof in Schwäbisch Hall sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, küsste der Mann das 14 Jahre alte Mädchen am Samstag um 17.45 Uhr gegen ihren Willen zweimal auf die Wange. Er ließ erst von ihr ab, als ein Unbeteiligter ihn ansprach. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen den 28 Jahre alten Mann in der Salinenstraße fest und brachten ihn zum Polizeirevier.

Auf dem Revier angekommen, versuchte dieser plötzlich die Schusswaffe eines Polizisten aus dessen Holster herauszuziehen. Die Beamten verhinderten den Übergriff. Gegen den Mann wird nun wegen sexueller Belästigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgegangen.