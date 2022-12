1 Wer den Mann anhand der Beschreibung erkennt, soll sich bei der Kriminalpolizei melden. Foto: Imago//K. Schmitt

Eine 20-Jährige ist in der Nähe von Eglosheim von einem Unbekannten gegen ihren Willen angefasst worden.















Eine 20-jährige Joggerin ist am Mittwochabend bei Eglosheim von einem Radfahrer sexuell belästigt worden. Die Frau lief gegen 17 Uhr die Seeschlossallee vom Seeschloss Monrepos kommend in Richtung des Favoriteparks entlang. Kurz nach der Unterführung näherte sich der unbekannte Fahrradfahrer von hinten und kniff der Frau in den Po. Die 20-Jährige schrie ihn zwar an, das schien den Mann aber nicht weiter zu kümmern. Er fuhr weiter und bog nach rechts in das angrenzenden Wohngebiet ab. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt sein. Er hatte einen dichten dunklen Bart, dunkle Augenbrauen und trug eine dunkle Mütze sowie eine dunkle Winterjacke. An seinem Gepäckträger soll eine dunkle Fahrradtasche befestigt gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 08 00 / 1 10 02 25 entgegen.