Sexuelle Belästigung in Kornwestheim: Frau fotografiert Exhibitionisten – dieser beginnt zu onanieren

Ein Unbekannter schlägt eine 28-Jährigen in Kornwestheim auf das Gesäß und flüchtet. Die Frau nimmt die Verfolgung auf und fotografiert den Mann in einer Unterführung, doch das scheint ihn nicht zu stören – ganz im Gegenteil.

Ein bislang unbekannter mutmaßlicher Exhibitionist hat am Sonntagnachmittag eine 28 Jahre alte Frau in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) sexuell belästigt. Die Frau verfolgte den Mann daraufhin und machte Fotos von ihm, doch auch das schien ihn nicht davon abzuhalten, sich in der Öffentlichkeit selbst zu befriedigen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war die 28-Jährige gegen 15.40 Uhr zu Fuß in der Eastleighstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der Altglascontainer sprach der Unbekannte die Frau zunächst an, bevor er ihr mit der Hand auf das Gesäß schlug und in Richtung Bahnhof davonging.

Polizei sucht Zeugen

Die 28-Jährige verfolgte den Mann bis in die Bahnhofsunterführung und machte dabei Fotos des Tatverdächtigen. Dieser schien allerdings nicht sehr beeindruckt davon zu sein. Er zog in der Unterführung seine Hosen herunter und onanierte vor der Frau. Die Kriminalpolizei bittet nun unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an die Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um Zeugenhinweise.