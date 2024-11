Sexuelle Belästigung in Göppingen

1 Die Polizei ermittelt gegen einen beschuldigten 48-Jährigen wegen sexueller Belästigung. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Schutt

Zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen sind am Apostelhof in Göppingen von einem 48 Jahre alten Mann sexuell belästigt worden. Kurz darauf schritt die Polizei ein.











Link kopiert



Ein 48-Jähriger hat am Dienstagabend zwei Mädchen in Göppingen sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, saßen die 14- und 15-Jahre alten Mädchen im Bereich des Apostelhofs in Göppingen. Plötzlich setze sich ein 48 Jahre alter Mann unaufgefordert zu den Jugendlichen.