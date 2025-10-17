Sexuelle Belästigung in Erligheim: Unbekannter fasst Fußgängerin an den Hintern

1 Der Unbekannte lief laut Polizei in Richtung Ortsmitte davon (Symbolbild). Foto: Imago/onw-images

Eine 45-Jährige ist am Freitagmorgen in Erligheim von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Laut Polizei bog die Fußgängerin gegen 6.40 Uhr gerade von der Bönnigheimer Straße in die Industriestraße ein, als ein Mann plötzlich von hinten an sie herantrat und ihr an den Po fasste. Anschließend rannte der Unbekannte die Bönnigheimer Straße entlang in Richtung Ortsmitte davon.