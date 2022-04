1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine 19-Jährige sitzt auf einer Bank am Ditzinger Bahnhof, als sich ein Unbekannter zu ihr gesellt und sie in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich belästigt sie der Mann sexuell. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend eine 19 Jahre alte Frau am Bahnhof in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) gegen ihren Willen auf den Mund geküsst und sie begrapscht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, wartete die junge Frau zunächst gegen 19.30 Uhr alleine auf einer Bank des Bahnhofs, als sich der Unbekannte zu ihr setzte und sie offenbar in ein Gespräch verwickelte. Im Laufe der Unterhaltung soll der Mann die 19-Jährige schließlich an der Taille berührt und sie gegen ihren Willen auf den Mund geküsst haben. Die Geschädigte wehrte sich gegen den Kuss, woraufhin der Täter offenbar in eine S-Bahn in Richtung Stuttgart stieg und davonfuhr.

Bei dem Unbekannten soll es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um einen circa 20 Jahre alten Mann mit grünen Augen und dunklen Haaren handeln. Er soll über 1,71 Meter groß und zur Tatzeit mit einer roten Jacke mit Halbmond und Sternen bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der Polizei zu melden.