1 In den Schwabenquellen wurde ein 18-Jähriger sexuell belästigt. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb/www.7aktuell.de/Oskar Eyb

Ein 18-Jähriger befindet sich am Freitagabend in einem Dampfbad in den Schwabenquellen in Möhringen, als er bemerkt wie ein älterer Mann onaniert. Dabei begrapscht der Unbekannte den jungen Mann.















Link kopiert

Ein bislang Unbekannter hat am Freitagabend einen 18 Jahre alten Saunagast in den Schwabenquellen in der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen sexuell belästigt.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der 18-Jährige gegen 20.10 Uhr in einem Dampfbad des Saunaparks, als er den Unbekannten bemerkte. Dieser saß neben ihm und befriedigte sich selbst, während er seine Hand auf den Penis des 18-Jährigen legte.

Der Geschädigte beschreibt den Unbekannten wie folgt: 60 bis 70 Jahre alt und zwischen 1,85 und 1,90 groß mit dünner Statur, grauen dünnen Haaren und einem leicht grauen Bart. Außerdem trug er eine dünne Goldkette mit Anhänger. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.