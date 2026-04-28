Sexuelle Belästigung in Böblingen: Betrunkener wird bei drei Mädchen zudringlich – eine Frau zeigt Mut

Ein alkoholisierter 57-Jähriger soll in der Bahnhofstraße drei Mädchen sexuell belästigt haben. Eine Frau stellte sich schützend vor die Teenager – und wurde selbst angegriffen.
Eine äußerst unangenehme Begegnung mit einem zudringlichen und offenbar betrunkenen Mann hatten zuletzt drei junge Mädchen in der Bahnhofstraße in Böblingen. Wie die Polizei berichtet, soll ein 57-Jähriger am Freitag um kurz nach 17 Uhr die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren sexuell belästigt haben. Die Kriminalpolizei des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt und sucht Zeugen.