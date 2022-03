1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Eine 36 Jahre alte Frau ist am Samstagabend in Bissingen unterwegs, als ihr plötzlich ein Unbekannter von hinten in den Schritt fasst und danach gemeinsam mit einer weiteren Person flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend eine 36 Jahre alte Frau in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war die 36-Jährige gegen 20 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße in Bissingen unterwegs, als der Unbekannte ihr unvermittelt von hinten in den Intimbereich griff. Anschließend rannten der Täter und offenbar ein weiterer unbekannter Mann in Richtung Panoramastraße davon.

Die Geschädigte konnte einen der beiden als circa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit Glatze beschreiben. Zur Tatzeit trug er ein weißes Oberteil, eine Jeans und mehrere Halsketten. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nun wegen sexueller Belästigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 zu melden.