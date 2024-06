Sexuelle Belästigung in Bietigheim-Bissingen: 16-Jährige umklammert und mit Unterleib angestoßen

Sexuelle Belästigung in Bietigheim-Bissingen Zwei weitere Frauen wurden verfolgt und begrapscht

Zwei Frauen wurden am Sonntagabend von Unbekannten in Bietigheim-Bissingen verfolgt, mit sexuellen Fragen belästigt und am Hintern angefasst. Damit sind bereits drei ähnliche Vorfälle in jüngster Zeit bekannt geworden. Laut Polizei besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den Taten.