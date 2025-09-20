HIV, Tripper, Syphilis & Co: Ungebetene Gäste auf dem Oktoberfest

Das Münchener Oktoberfest ist Flirt-Zeit. Wenn danach engere Kontakte geknüpft werden, sollte man mögliche Gefahren nicht ausblenden: sexuell übertragbare Krankheiten.
Ein Kratzen im Hals – und schon bricht bei vielen Panik aus. Es wird Tee gekocht, Halstabletten besorgt, der Hausarzt kontaktiert. Doch wenn es um intime Beschwerden geht – ein Jucken oder Brennen unterhalb der Gürtellinie – herrscht oft unangenehmes Schweigen. Es scheint, als ob die leisen SOS-Signale unserer Intimzone in der Scham versickern, bevor sie rechtzeitig die Arztpraxis erreichen.