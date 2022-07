Sexualverbrechen in Reichenbach

1 Das Tor zum Tatort Foto: SDMG/Woelfl

Eine 23-Jährige wird in eine Gartenhütte entführt, dort vergewaltigt und gefangen gehalten. Nun verbreitet sie eine Botschaft. Was sagen Experten dazu?















Sie ist von einem bewaffneten Täter in eine Gartenhütte entführt, dort vergewaltigt und einen Tag lang gefangen gehalten worden: Nun hat sich die 23-Jährige die traumatischen Erlebnisse am Wochenende zwischen Reichenbach und Plochingen (Kreis Esslingen) von der Seele geredet – öffentlich mit einer Videobotschaft im sozialen Netzwerk. Was sagen Experten zu diesem Schritt, eine erlittene massive Gewalterfahrung zu verarbeiten?

Die Botschaft der 23-Jährigen

Die junge Frau wirkt gefasst nach den furchtbaren Erlebnissen. Die 23-Jährige will in ihrem Video auf Instagram vor allem auf die vielen besorgten Anfragen reagieren und anderen betroffenen Frauen Mut machen: „Wenn es irgendeinem von euch so geht wie mir, egal, ob ihr festgehalten wurdet oder nicht“, sagt sie, „schweigt nicht, redet. Und kämpft einfach. Kämpft für euch selber.“

Sie schildert die Stunden in der Gartenhütte im Gewann Harnesteig, in denen sie alles gehört habe, was draußen vor sich ging: Hubschrauber, Drohnen, Spaziergänger, Jugendliche, Frauen mit Hunden, sogar ihren Mann. „Aber ich konnte mich nicht bemerkbar machen, weil er mir mit einem Messer gedroht hat.“ Der 36-Jährige sei „psychisch sehr, sehr krank“ gewesen. „So wie er geredet hat, hat man gemerkt, er ist einfach kaputt.“

Ermittler haben auch Bedenken

Polizei und Staatsanwaltschaft haben freilich etwas Bauchschmerzen mit solchen Botschaften – vor allem, wenn damit Täterwissen verraten werden könnte und so für die Beweisführung unbrauchbar würde. „Die Ermittler stehen beratend im Austausch mit dem Opfer“, sagt Polizeisprecherin Andrea Kopp. Ob eine Betroffene sich öffentlich äußere, sei ihre Entscheidung. Die Aussage der 23-Jährigen indes, „die Kripo hat mir versichert, dass er die volle Strafe bekommen wird“, könne so nicht gefallen sein. Solche Prognosen könne man gar nicht abgeben.

Ob der Täter psychisch krank sein könnte, ist noch unklar. „Die Frage, ob ein Täter strafrechtlich verantwortbar gemacht werden kann, ist Gegenstand jedes Ermittlungsverfahrens“, sagt Staatsanwaltssprecherin Melanie Rischke.

Was Expertinnen zur Videobotschaft sagen

Ist das Video ungewöhnlich? „Es ist gerade sehr auffällig, dass sich junge Leute bei persönlichen Krisen oder Krankheiten offensiv in den Medien äußern“, sagt Iris Enchelmaier, Sozialpädagogin der Beratungsstelle des Vereins Frauen helfen Frauen.

„Und das finde ich sehr positiv“, sagt Yvonne Wolz, Geschäftsführerin und Traumatherapeutin bei Wildwasser Stuttgart, „es zeigt eine gewisse Stärke, dass sie sich das traut.“ Dennoch könne eine therapeutische Begleitung notwendig werden: „Angstzustände, Albträume oder Flashbacks in gewissen Situationen können auch später noch eintreten.“ Posttraumatische Belastungsstörungen hingen maßgeblich auch von der Bewältigung, den Ressourcen und dem Umfeld der Betroffenen ab. „Ich finde die Videobotschaft mutig“, sagt Yvonne Wolz, „es bringt die Betroffene ein Stück weit aus der Opferrolle und in eine Handlungsfähigkeit.“