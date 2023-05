Der Peiniger saß schon als Räuber in Haft

Sexualverbrechen in Reichenbach

1 Der Tatort: Die Gartenhütte zwischen Reichenbach und Plochingen ist mit Polizeiband abgesperrt. Foto: SDMG/Woelfl

Nach der Entführung und Vergewaltigung einer 23-Jährigen wird die Vita des Beschuldigten durchleuchtet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Gartenhütte im Gewann Harnesteig ist mit einem Polizeiband abgesperrt, und die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 für Kapital- und Sexualdelikte dauern an. Der 36-jährige Tatverdächtige, der am Wochenende eine 23-jährige Frau zwischen Reichenbach und Plochingen (Kreis Esslingen) mit einem Messer bedroht, in die Gartenhütte entführt, vergewaltigt und fast einen Tag lang gefangen genommen haben soll, macht weiterhin keine Angaben zu den Vorwürfen.