Sexualstraftat in Leonberg: Mann zieht sich vor Kindern aus und fragt sie nach ihrer Unterwäsche

Er soll sich vor Kindern ausgezogen und sie nach ihrer Unterwäsche gefragt haben: Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann. Er habe am Montag gegen 18.30 Uhr im Lichtensteiner Weg in Leonberg-Eltingen im Bereich eines Spielplatzes zwei Mädchen angesprochen und sich vor ihnen entblößt. Laut Polizei forderte er sie außerdem auf, ihre Unterwäsche zu zeigen. Die Mädchen gingen davon.

Täter mit mittellangen Haaren und rotem T-Shirt

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und mittellange Haare haben, die die Stirn bedecken. Bekleidet war er laut Polizeibericht mit einer schwarzen Hose und einem roten T-Shirt.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngster Vergangenheit: Bereits am Mittwoch, 21. Mai, war in der Schopflochstraße in Eltingen eine Siebenjährige von einem Unbekannten angesprochen und aufgefordert worden, ihm ihre Unterwäsche zu zeigen. Sie rannte davon, während der Täter mit einem E-Scooter das Weite suchte. Der Tatort liegt in der Nähe des Spielplatzes im Lichtensteiner Weg.

Damals wurde der Unbekannte als etwa 1,70 Meter groß, zwischen 17 und 25 Jahre alt und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und dunklen Hosen. Um den Hals habe er laut damaligem Polizeibericht Kopfhörer in türkis-blau getragen. Der E-Scooter sei schwarz gewesen.

Polizei schließt Zusammenhang der Fälle nicht aus

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht aus und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08 00/1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.