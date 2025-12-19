Sexualisierte Übergriffe: Weniger Geld für die Wasenboje auf den Volksfesten

Die Anlaufstelle für Frauen auf dem Cannstatter Wasen wird es auch 2026 und 2027 geben. Allerdings müssen die Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen mit weniger Geld auskommen.
Die Wasenboje bleibt – aber mit weniger Geld als bisher. Statt 100. 000 Euro pro Jahr wie bisher, wird für das Pilotprojekt in den Jahren 2026 und 2027 nur noch mit je 80. 000 Euro pro Jahr geplant. Das hat der Stuttgarter Gemeinderat am Freitagnachmittag beschlossen. Die Stadt muss massiv sparen, zeitweise stand die Finanzierung der Wasenboje daher ganz auf der Kippe. Die Genehmigung läuft noch unter Vorbehalt, da dem Gesamthaushalt am Ende der Verhandlung noch zugestimmt werden muss.