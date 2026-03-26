Sexualisierte Gewalt im Netz: Machtkampf der Männer

Sexualisierte Deepfakes sind ein blinder Fleck im deutschen Recht. Das kann man ändern. Die größeren Probleme liegen anderswo, kommentiert Christian Gottschalk.
Es gibt keinen anderen Bereich im Strafrecht, der in den vergangenen zehn Jahren so häufig reformiert, überarbeitet, verschärft worden ist wie das Sexualstrafrecht. Aktuell arbeitet die Bundesregierung daran, sexualisierte Deepfakes im Internet unter Strafe zu stellen. Das sind Bilder, die mit Hilfe von Computerprogrammen bearbeitet wurden, um Menschen – fast immer Frauen – zu sexualisieren und herabzuwürdigen. Am Donnerstag wurde dazu auch ein Gesetzesvorschlag der Grünen im Bundestag diskutiert. Und Deutschland ist nicht allein. Auch das Europaparlament stimmte am Donnerstag für ein Verbot von KI-Anwendungen, mit deren Hilfe Nutzer Porno-Deepfakes und sexualisierte Bilder von Menschen ohne deren Einwilligung erstellen können.