Deepfakes, heimliche Überwachung, Nacktbilder: Was plant die deutsche Regierung wann, um Opfer digitaler Gewalt besser zu schützen? Und warum wird die Klarnamenpflicht so kontrovers diskutiert?
Berlin - Ausgelöst von der aktuellen Debatte zu sexualisierter digitaler Gewalt, sind fast täglich neue Forderungen und Vorschläge zu hören. Im Bundesjustizministerium arbeitet man seit einigen Monaten an einer entsprechenden Gesetzesänderung. Sie wird manche der diskutierten Probleme lösen, aber nicht alle. Die wichtigsten Fragen und Antworten: