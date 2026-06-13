Sexualdelikte in Nürtingen: Teenager in U-Haft – wie sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtete

Eine Serie mutmaßlich sexuell motivierter Taten beschäftigt Nürtingen: Nun sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie sich der Tatverdacht gegen den 18-Jährigen erhärtete.
Nach einer Serie von mutmaßlichen Sexualstraftaten in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist ein 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gesteckt worden. Bei seiner Festnahme am Freitag habe der Teenager Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Sein zunächst ebenfalls vorläufig festgenommener Begleiter sei noch am selben Tag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, da keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung vorlägen.