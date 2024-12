Sexualdelikt in Stuttgarter S-Bahn: Entblößte Frau belästigt Fahrgäste in der S-Bahn

1 Im S-Bahn-Netz bekommt es die Polizei immer wieder mit ungewöhnlichen Vorfällen zu tun (Symbolbild). Foto: SDMG/Dettenmeyer

Die sexuellen Belästigungen in S-Bahnen in der Region häufen sich. Diesmal hat es es die Bundespolizeiinspektion Stuttgart aber mit einem besonders ungewöhnlichen Fall zu tun.











Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich in einer S-Bahn der Linie S 5 zwischen Stuttgart und Ludwigsburg abgespielt: Fahrgäste sind auf der Fahrt sexuell belästigt worden – von einer Frau, die sich zuvor entblößt hatte. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, spielten sich die Szenen bereits an Heiligabend ab. Die Beamten suchen noch Zeugen und Betroffene.