1 Die Stuttgarter Polizei hat einen von Dortmund gesuchten Straftäter festnehmen können (Symbolbild). Foto: IMAGO/Marius Bulling

Ein Mädchen wird an einer Bushaltestelle in Stuttgart-Hedelfingen sexuell bedrängt. Dass der Mann wenig später gefasst wird, ist gewissermaßen Kommissar Zufall zu verdanken.











Eine 13-Jährige hat am Montagabend an der Bushaltestelle Hedelfingen im Bereich der Otto-Hirsch-Brücken eine schlimme Situation durchstehen müssen. Das Mädchen wurde von einem zunächst unbekannten Mann sexuell bedrängt, festgehalten und mehrfach geküsst. Glücklicherweise konnte sich das Kind losreißen und in Richtung der nahen Stadtbahn-Haltestelle flüchten. Die 13-Jährige suchte beim nächstbesten Passanten Hilfe und Schutz – und landete dabei einen Glückstreffer.