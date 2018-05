Sexualdelikt in Sillenbuch Polizei schnappt Exhibitionisten

Von red/sma 05. Mai 2018 - 12:47 Uhr

Der mutmaßliche Täter ist vorerst wieder auf freiem Fuß. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein 39-Jähriger hat sich auf einem Spielplatz in Sillenbuch vor fünf Kindern entblößt. Er versuichte zu flüchten, weit kam er aber nicht.

Stuttgart - Beamte des Polizeireviers Balinger Straße in Möhringen haben am Freitag um 19.40 Uhr einen 39-Jährigen auf einem Spielplatz in Sillenbuch festgenommen. Der Mann hatte sich zuvor vor fünf Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren entblößt.

Der Mann versuchte nach der Tat zunächst zu flüchten, konnte aber von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Tatverdächtige wurde nach seiner Vernehmung wieder entlassen.