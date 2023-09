1 Das sogenannte „Upskirting“, also einer Frau unter den Rock zu fotografieren, ist in Deutschland eine Straftat. Foto: dpa/Jane Barlow

Ein 18-Jähriger macht in einem Geschäft in der Königstraße heimlich Bilder vom Intimbereich einer 33-Jährigen – und wird dabei von einem Ladendetektiv erwischt. Dem jungen Mann droht ein Strafverfahren.











Ein 18 Jahre alter Mann hat am Mittwochnachmittag in einer Drogerie an der Königstraße einer Frau heimlich unter den Rock fotografiert. Die 33-Jährige hielt sich gegen 13.30 Uhr in dem Geschäft auf und kniete sich auf den Boden, um Ware anzuschauen. Der Jugendliche nutzte die Situation offenbar aus. Nach Polizeiangaben soll er sein Handy gezückt und intime Aufnahmen gemacht haben. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat, hielt den Heranwachsenden fest und übergab ihn den alarmierten Polizisten.