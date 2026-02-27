Sexualbegleiter Marc: „Wenn ich das Gefühl hätte, ich bin nur ein Vibrator, wäre das nichts für mich“

Seit zwei Jahren bietet Marc aus Oberschwaben Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung an – Geschlechtsverkehr inklusive. Warum ihn sein Nebenjob erfüllt und wo er Grenzen zieht.

Es ist Sexarbeit, aber sie funktioniert anders als klassische Prostitution: Vor drei Jahren hat Marc beim Verein Kassandra, einer Beratungsstelle für Prostituierte in Nürnberg, eine Fortbildung zum Sexualbegleiter gemacht. Der 53-Jährige, der hauptberuflich in einem anderen Bereich arbeitet, sorgt seitdem mit Massagen und Geschlechtsverkehr für Befriedigung bei seinen Kundinnen und Kunden – allesamt Menschen mit Handicap.

Marc, Sie sind Sexualbegleiter. Wie kommt man zu diesem Job und warum ist es wichtig, dass es Sexualbegleitung gibt?

Ich bin eher zufällig mit dem Thema Sexualbegleitung in Berührung gekommen. Im Hauptberuf mache ich etwas anderes, die Sexualbegleitung übe ich nebenberuflich aus. Jeder Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmte Sexualität. Es lohnt sich also, das Thema vorurteilsfrei anzugehen, um Menschen den Weg zu ihrer eigenen Sexualität zu eröffnen, die ihn ohne fremde Hilfe nicht beschreiten können. Sexualbegleitung dient neben der Befriedigung individueller sexueller Wünsche vor allem dazu, das Selbstwertgefühl zu fördern. Viele meiner Kunden sind „Absolute Beginner“, also komplett ohne Vorerfahrungen.

Wie läuft so eine Begegnung ab?

Ich mache erst mal ein Vortreffen, um zu sehen, ob die Chemie stimmt. Dann bringe ich in Erfahrung, welche Einschränkung vorliegt und kläre ab, was der Kunde möchte und was ich ihm geben kann. Auch die Hygiene sollte passen. Das ist die Basis sozusagen. Manche meiner Kunden haben genaue Vorstellungen, viele wissen aber gar nicht, was ihnen gefällt.

Ist es für solche Personen schwer, sich darauf einzulassen?

Die meisten der Kunden sind Menschen, die berührt werden möchten. Es muss dabei nicht immer um Sex gehen. Es ist auf jeden Fall wichtig, eine vertrauensvolle, geborgene Atmosphäre herzustellen. Ich sorge dafür, dass das Setting passt. Ich unterhalte mich, dunkle den Raum ab. Erst dann ziehe ich mich aus. Ich kann mit Massagen beginnen oder jemanden auch einfach nur im Arm halten. Man steigt in solche Situationen nicht von Null auf Hundert ein. Tendenziell sind die Kunden zwischen Ende 30 und Ende 50. Beim Geschlecht bin ich offen, da ich bisexuell bin.

Was gehört zu Ihrem Angebot?

Ich treffe mich mit meinen Kunden ungefähr einmal im Monat. Aktuell sind das zwei Männer und eine Frau aus der näheren Umgebung, etwa aus dem Raum Heidenheim. Auch aus den Kreisen Neu-Ulm und Alb-Donau bekomme ich Anfragen. Ein Termin dauert eine gute Stunde und kostet 100 Euro plus Fahrtkosten. Welche Leistungen ich anbiete, ist meine freie Entscheidung. In der Regel höre ich den Kunden zu und biete ihnen Sexualassistenz und Sexualbegleitung an.

Kondome seien für ihn Pflicht, sagt Sexualbegleiter Marc. (Symbolbild) Foto: Tobias Tropper

Was ist der Unterschied zwischen Sexualassistenz und Sexualbegleitung?

Zunächst einmal muss zwischen passiver und aktiver Sexualassistenz unterschieden werden. Zur passiven Sexualassistenz zählt zum Beispiel die Bereitstellung von Verhütungsmitteln, pornografischen Produkten oder Sexspielzeug, etwa Dildos mit einem Handgriff, wenn die Person dort nicht alleine hinkommt. Bei der aktiven Sexualassistenz unterstützt die helfende Person bei der Selbstbefriedigung oder beim Geschlechtsverkehr von Paaren mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit. Die Grenzen zwischen aktiver Sexualassistenz und Sexualbegleitung sind meist fließend.

Sie helfen also behinderten Paaren beim Geschlechtsverkehr?

Ja, auch. Ich hatte beispielsweise ein Paar – beide hatten unabhängig voneinander einen Verkehrsunfall und sind seitdem querschnittsgelähmt. Die beiden haben sich in einer Wohneinrichtung kennen- und lieben gelernt. Beide kannten Sex aus nicht-behinderten Zeiten, waren in der neuen Situation aber ratlos, da habe ich dann geholfen.

Kam es bei der Sexualbegleitung schon mal vor, dass Sie mit einer Person nicht schlafen konnten?

Bisher hatte ich keine Situation, in der ich das nicht konnte. Für die Penetration brauche ich natürlich eine Erektion. Für mich ist es in dem Moment aber auch nicht so viel anders als für mein Gegenüber. Ich schau, wie sich die Situation für mich anfühlt, ob es für mich passt. Klar, meine Kunden haben in der Regel keine Modelmaße und ein Handicap. Doch das ist für mich kein Problem. Ich lege den Schwerpunkt auf das, was ich an der Person mag, und da gibt es eigentlich bei jedem etwas.

Gibt es ein Erlebnis, das Sie besonders bewegt hat?

Eine Klientin von mir hat eine Spastik. Die Beine sind nicht nur gelähmt, sondern waren fest verschlossen. Nun wollte die Frau gern an ihrer intimsten Stelle berührt werden, da hätte ich die Beine mit Gewalt öffnen müssen. Das mach ich natürlich nicht. Doch wir haben es nach und nach geschafft, dass sie die Beine öffnen kann. Irgendwann war auch eine Penetration möglich. Die Kundin hatte bei mir ihren ersten Orgasmus – und das mit Ende 40. Es war berührend zu sehen, wie glücklich diese Frau danach war.

Gilt Sexualbegleitung als Prostitution?

Ja, da es sich um sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung handelt, gilt Sexualbegleitung aus rechtlicher Sicht als Prostitution. Ich bin selbstständig und brauche eine Zulassung, die ich vom Gesundheitsamt bekomme. Das ist wie beim Prostitutionsgesetz. Wenn ich das Gefühl hätte, ich bin nur ein Vibrator, wäre das nichts für mich. Doch der Job macht mir Spaß, meine Arbeit hat einen unmittelbaren messbaren Output. Pfleger sagen mir häufig, dass die Menschen wie verwandelt sind, wenn ich bei ihnen war.

Inwiefern waren die Menschen wie verwandelt?

Na, die eigene Lust nicht auszuleben, kann schnell zur Last werden. Ein Klient von mir – er hat kognitive Einschränkungen – war sexuell unbefriedigt. Das hat solche Auswüchse angenommen, dass man ihn onanierend auf einem Privatgrundstück erwischt hat. Diesem Mann konnte ich helfen. Er hatte genaue Vorstellungen, wie er im Intimbereich angefasst werden möchte. Ein Kollege von mir ist derzeit in Hospizen unterwegs. Die Sexualität ausleben, das kann auch Teil des letzten Willens sein. Da fühlt man sich als Sexualbegleiter doch geehrt. Für mich ist das ein Ansporn.

Wie kommen die Leute auf Sie, und hat sich schon mal jemand verliebt?

Bei mir melden sich oft Teams von Einrichtungen, die mit den Klienten in direktem Kontakt sind, teilweise melden sich Interessierte auch direkt bei mir. Dass sich ein Kunde verliebt, ist schon vorgekommen. Doch das sind keine Liebesbeziehungen, sondern Beziehungen mit Klienten. Ich spiegele in so einem Fall zurück, dass ich die Person mag, aber dass ich kein Partner im üblichen Sinn bin und auch nicht rund um die Uhr erreichbar. Da muss ich klare Grenzen ziehen.

Wie reagiert das private Umfeld auf Ihre Nebentätigkeit?

Für meine Partnerin ist meine Tätigkeit in Ordnung. Ihr ist es nur wichtig, dass ich mich schütze. Kondome sind Pflicht. Je länger ich das mache, desto offener bin ich auch geworden. Ich habe respektable Gründe, diesen Job zu machen, und ich erfahre immer wieder, wie gut meine Arbeit den Kunden tut. Deshalb bin ich auch mutiger geworden und habe, wenn es gepasst hat, offen gesagt, was ich mache. Die meisten fanden das toll. Viele sagen, dass sie meine Arbeit als wichtig empfinden, dass sie es aber selbst nicht könnten.

Kostenübernahme nur in Ausnahmefällen

Sexualbegleitung

ist in Deutschland grundsätzlich keine Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen, da sie nicht im Leistungskatalog enthalten ist. Laut Rechtsdepesche, einem Portal für Politik und Recht im Gesundheitswesen, gibt es jedoch Ausnahmefälle bei Arbeitsunfällen, wo Berufsgenossenschaften die Kosten als Teilhabeleistung übernehmen müssen.