Sexualbegleiter Marc: „Wenn ich das Gefühl hätte, ich bin nur ein Vibrator, wäre das nichts für mich“

Seit zwei Jahren bietet Marc aus Oberschwaben Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung an – Geschlechtsverkehr inklusive. Warum ihn sein Nebenjob erfüllt und wo er Grenzen zieht.
Es ist Sexarbeit, aber sie funktioniert anders als klassische Prostitution: Vor drei Jahren hat Marc beim Verein Kassandra, einer Beratungsstelle für Prostituierte in Nürnberg, eine Fortbildung zum Sexualbegleiter gemacht. Der 53-Jährige, der hauptberuflich in einem anderen Bereich arbeitet, sorgt seitdem mit Massagen und Geschlechtsverkehr für Befriedigung bei seinen Kundinnen und Kunden – allesamt Menschen mit Handicap.