Zu den erfolgreichsten Sex-Podcasts in Deutschland zählen „Beste Freundinnen“ und „Besser als Sex“. Jetzt kommen die Podcaster Ines Anioli und die beiden besten Freundinnen nach Stuttgart – und live auf die Bühne.









Stuttgart - „Sex sells!“ ist ein Marketingmotto, das nie veraltet. Sex lockt die Leute an. Gespräche über Geschlechtsverkehr hingegen gehen häufig mit Scham und Gekicher einher. Doch was im öffentlichen Raum über lange Zeit nie thematisiert wurde, wird mit dem Internet alltäglich: Jede vierte Suchanfrage verlangt nach Pornografie. Jugendliche sehen ihren ersten Porno in der Regel zwischen ihrem elften und vierzehnten Geburtstag.