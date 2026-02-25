Sexismusvorwurf an CDU-Kandidaten: Manuel Hagels Aussagen waren falsch – aber keine schlimme Entgleisung

Der CDU-Spitzenkandidat steht in der Kritik, weil er sich schwärmerisch über eine Schülerin ausgelassen hat. Das war vor acht Jahren. Die Aufregung ist überzogen, meint Bärbel Krauß.
Der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat vor acht Jahren im Fernsehtalk mit einem Regionalsender schwärmerische Äußerungen über eine Realschülerin namens Eva mit braunen Haaren und rehbraunen Augen gemacht. Das schlägt jetzt Wellen. Hagel hat einen Fehler eingeräumt und erklärt, dass er das heute so nicht mehr sagen würde.