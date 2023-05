Sexfilm-Festival Natural Instincts in Stuttgart

8 Szene aus „Narcose“ der unter der Rubrik „Make Me Pay“ auf dem Festival laufen soll. Foto: Martin Sek & Meteor

Nach einer erster Auflage vor zwei Jahren kehrt das Sexfilm-Festival nun ins Delphi Kino zurück. Was genau es zu sehen und zu tun gibt und auf was man dabei achten sollte, verrät die Organisatorin Laura Breitenberger.









Es geht etwa um Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Respekt und eine Öffnung der Gesellschaft – aber auch um Lust, Befriedigung, Möglichkeiten und Humor – für das Filmfestival Natural Instincts hat die Stuttgarterin Laura Breitenberger Kurzfilme etwa aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien oder Italien zusammengestellt, die sich jeweils in verschiedenen Themenschwerpunkten mit Sexualität beschäftigen. Auf was es ihr in der zweiten Ausgabe des Natural Instincts Filmfestes ankommt, erzählt die Organisatorin im Interview.