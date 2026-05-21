Georgina Fleur übersteht die "Stunde der Wahrheit" mit erstaunlich viel Glück. Ihre neue Strategie bei "Kampf der Realitystars": süß wirken und unter dem Radar bleiben. Das funktioniert - auch, weil plötzlich ein anderer Star ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.
Die "Stunde der Wahrheit" kommt in der neuesten Folge von "Kampf der RealityAllstars" (20:15 Uhr bei RTLzwei und bei RTL+) mit einem besonderen Twist daher. Bevor die Stars ihre Stimmen abgeben, müssen sie jeweils eine Box wählen. Darin befinden sich entweder drei, zwei, eine oder gar keine Münze. Erst nachdem der Kandidat oder die Kandidatin verraten hat, wer die Sala verlassen soll, wird die Box geöffnet. Damit zählt nicht jede Stimme gleich viel - manche können entscheidend sein, andere gar nichts bewirken.