Georgina Fleur übersteht die "Stunde der Wahrheit" mit erstaunlich viel Glück. Ihre neue Strategie bei "Kampf der Realitystars": süß wirken und unter dem Radar bleiben. Das funktioniert - auch, weil plötzlich ein anderer Star ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.

Die "Stunde der Wahrheit" kommt in der neuesten Folge von "Kampf der RealityAllstars" (20:15 Uhr bei RTLzwei und bei RTL+) mit einem besonderen Twist daher. Bevor die Stars ihre Stimmen abgeben, müssen sie jeweils eine Box wählen. Darin befinden sich entweder drei, zwei, eine oder gar keine Münze. Erst nachdem der Kandidat oder die Kandidatin verraten hat, wer die Sala verlassen soll, wird die Box geöffnet. Damit zählt nicht jede Stimme gleich viel - manche können entscheidend sein, andere gar nichts bewirken.

Das Scherbengericht wird zu einem Zweikampf zwischen Georgina Fleur (36) und Emmy Russ (26). Doch Georgina hat gewaltiges Glück. Während Emmy die Box mit drei Münzen erwischt, ziehen zwei Stars, die gegen Georgina stimmen wollen, eine Niete. Cecilia Asoro (30) äußert die Vermutung, dass Georgina eine "Hexe" ist, die "Voodoo" betreibt.

Emmy muss also die Show verlassen. Georgina hat sich einmal mehr in die nächste Runde gemogelt. Ihre Strategie ist nun "süß sein". Sie bereitet für ihre Mitbewohner Salat Olivier zu - für den wie immer stichelnden Matthias Mangiapane (42) ein simpler polnischer Kartoffelsalat.

Sandy gerät plötzlich ins Kreuzfeuer

Ob Georgina sich beliebt machen kann, sei einmal dahingestellt. Es gelingt ihr zumindest, sich unsichtbar zu machen, und keinen weiteren Unmut auf sich zu ziehen. Dafür gerät ein anderer Allstar in den Fokus der Aufmerksamkeit. Plötzlich dreht sich in der Sala die Stimmung gegen Sandy Fähse (41). Der ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller galt zuvor noch als anschlussfähig und kam mit fast allen gut aus.

Der Grund für den Wetterwechsel: Sandy soll behauptet haben, dass Maurice Dziwak (27) seine gute Freundin Cecilia jederzeit verkaufen würde. Das habe er bei einem anderen Format schließlich auch getan. Als Maurice dieses Gerücht erreicht, ist er empört über so viel "Hinterfotzigkeit".

Sandy kontert wiederum, indem er Cosimo Citiolo (44) als Petze entlarvt, der den Inhalt eines vertrauliches Gespräch über Maurice an diesen durchgesteckt hätte. Sandy verrät außerdem, dass Cosimo ihn für seine Allianz gewinnen wollte. Diese Enthüllung empört wiederum Cosimo, der mit Sandy nun nicht mehr reden will. Nur noch im Rahmen einer Nominierung in der nächsten "Stunde der Wahrheit".

Sexbombenalarm in der Sala

Wer ist die größte Sexbombe in der Sala? Diese Frage müssen die Allstars an der "Wand der Wahrheit" beantworten. Matthias stellt sich freiwillig ganz ans Ende des Rankings - immerhin einer mit gesunder Selbsteinschätzung. Ganz vorne landet Cecilia. Bei den beiden Extrempositionen liegen die Promis tatsächlich richtig: Ihre Einschätzung deckt sich mit der des Publikums.

Zur Strafe dürfen die Kandidaten nur duschen, wenn ihnen dabei genügend Kollegen zuschauen. Cosimo nutzt die Aufmerksamkeit, um blank zu ziehen. Etliche Stars fliehen vor diesem Anblick.

Reality-Dreikampf im Safety-Spiel

Im Safety-Spiel wartet ein Dreikampf, der zum Grundrepertoire jedes Realitystars gehört: schreien, weinen und auf dem roten Teppich performen. Zunächst müssen die Kandidatinnen und Kandidaten in ein Dezibelmessgerät brüllen. Die sechs Lautesten kommen weiter. Von ihnen erreichen jene drei die nächste Runde, die am schnellsten Tränen hervorpressen können.

Dafür stehen den Stars Hilfsmittel bereit. Gino Bormann (38) schmiert sich Tabasco in die Augen. Dennoch fließen bei Cecilia die Tränen früher, die auf Mentholsalbe an der Nase gesetzt hat. Die drei Finalisten müssen sich in einen roten Teppich einrollen. Auch dies gelingt Cecilia am schnellsten. Sie ist damit safe in der nächsten "Stunde der Wahrheit".

Im Büro der imaginären Chefin warten auf die Stars Videobotschaften ihrer Liebsten. Natürlich kommen die nicht ohne einen Haken. Die gesamte Anrufzeit ist begrenzt. Wer am längsten telefoniert und damit anderen Stars die Redezeit klaut, ist ebenfalls sicher in der "Stunde der Wahrheit".

Ist der Ruf erst ruiniert, telefoniert es sich ungeniert

Sandy kommt als dritter Teilnehmer an die Reihe. Sein Ruf ist eh schon ruiniert, denkt er sich, seine Rauswahl so gut wie sicher. Also telefoniert er eiskalt die Zeit herunter. Damit hat er sich Nominierungsschutz für die nächste "Stunde der Wahrheit" gesichert. In der übernächsten dürfte er allerdings umso stärker im Fokus stehen. Andererseits: Bis dahin kann sich der Wind in der Sala längst wieder gegen einen anderen Allstar gedreht haben.