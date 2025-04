1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Polizei geht von Experten aus: Unbekannte haben sich auf einer Baustelle an einem Spielplatz bei Freiburg bedient.











Für diesen Diebstahl verfügten die Täter laut Polizei wohl über Fachwissen: Diebe haben in der Nähe von Freiburg den Greifarm eines Baggers von einer Baustelle gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich demnach auf rund 15.000 Euro. Die Baustelle am Waldspielplatz in Sexau (Landkreis Emmendingen) sei eingezäunt gewesen.