Sex vor der Kamera? Seine klare Meinung: Jimi Blue Ochsenknecht: Kandidat in TV-Kuppelshow Are You The One?

Jimi Blue Ochsenknecht: Kandidat in TV-Kuppelshow "Are You The One?"

1 Jimi Blue Ochsenknecht ist nach seiner Rückkehr in die Familiendoku "Diese Ochsenknechts" auch bald im Flirt-Fernsehen zu sehen. Foto: imago/BREUEL-BILD /ABBfoto

Jimi Blue Ochsenknecht möchte nach der letzten gescheiterten Beziehung in der Datingshow "Are You The One? Realitystars in Love" die große Liebe finden. Was das "Perfect Match" für Jimi Blue Ochsenknecht mitbringen müsste.











Nach fast zweieinhalb Jahren war es im Spätsommer 2024 plötzlich Aus zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Rennfahrerin Laura-Maria Geissler (26). Jetzt sucht der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) und Model Natascha Ochsenknecht (60) im Fernsehen eine neue Frau. Aktuell laufen in Thailand die Dreharbeiten für die neue Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" (RTL+) und der Mittdreißiger ist laut "RTL.de" einer der Kandidaten.