1 Catherine Oxenberg mit Tochter India im Jahr 2007, vier Jahre später, 2011, trat sie der Sexkult-Sekte NXIVM bei. Foto: s_bukley/ImageCollect

India Oxenberg, Tochter des "Denver-Clan"-Stars Catherine Oxenberg, hat erstmals öffentlich über ihre Zeit in der Sexkult-Sekte NXIVM gesprochen. Dabei belastet sie auch "Smallville"-Star Allison Mack.

Es kommen neue Details über die Sexkult-Sekte NXIVM ans Licht. Im Interview in der US-Show "Good Morning America" hat Schauspielerin India Oxenberg (29) ihr Schweigen gebrochen. Die Tochter von Catherine Oxenberg (59), bekannt als Amanda Carrington im Serien-Original "Der Denver-Clan" aus den 80er-Jahren, war NXIVM im Jahr 2011 im Alter von 19 Jahren beigetreten. Erst als Sektenführer Keith Raniere (60) und "Smallville"-Schauspielerin Allison Mack (38) im Jahr 2018 verhaftet wurden, seien ihr die Augen geöffnet worden und sie habe mit den Behörden kooperiert.

India Oxenberg über NXIVM: "Es war unmenschlich"

India Oxenberg berichtet über die Methoden im Inneren der Sexkult-Sekte. "Ich dachte, ich würde etwas über Selbsthilfe und persönliches Wachstum lernen. Was ich lernte, war aber genau das Gegenteil. Es war unmenschlich", erzählt die heute 29-Jährige. Sie sagt, sie sei einer Gehirnwäsche unterzogen und aus strategischen Gründen von ihren Eltern entfremdet worden. Außerdem sei kompromittierendes Material, wie Nacktfotos und Videos sowie düstere Familiengeheimnisse, von den Mitgliedern gesammelt worden, als "Sicherheit".

Keith Raniere nennt sie den "Meister der Manipulation" und "ein Raubtier". "Es war eine Falle", sagt Oxenberg. "Es war ein Trick von Keith, um Frauen für seine eigenen sexuellen Wünsche zu versklaven." Sie spricht von sexuellem Missbrauch. Ihre "sexuelle Beziehung" mit Raniere bezeichnet sie "als Vergewaltigung".

Das sagt Oxenberg über Allison Mack

Auch "Smallville"-Star Allison Mack hat während Oxenbergs Zeit in der Sexkult-Sekte eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt. Denn Mack hat laut Oxenberg "die Kontrolle" über sie gehabt. Sie sei ihre "Sklavin" gewesen. So habe die Schauspielerin etwa ihre Ernährung kontrolliert, die auf ein Minimum von 500 Kalorien am Tag reduziert war. Wenn sie etwas essen wollte, musste Oxenberg Mack um Erlaubnis fragen.

Sowohl Mack als auch Raniere dürften für viele Jahre im Gefängnis landen. Raniere stritt die Vorwürfe bis zuletzt ab, ihm droht lebenslänglich. Er wurde der Erpressung, des Sexhandels und des Besitzes von Kinderpornografie schuldig gesprochen. Mack bekannte sich schuldig, Frauen für die Sexkult-Gruppe rekrutiert zu haben und sich zur Erpressung verschworen zu haben. Sie kann bis zu 40 Jahre hinter Gitter kommen. Die Urteile stehen noch aus.