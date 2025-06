Sex mit Ehefrau von Kamerad: Gericht kürzt Bundeswehrsoldat Bezüge

1 Gerichtsurteil zur Bundeswehr (Symbolbild) Foto: IMAGO/onemorepicture/IMAGO/onemorepicture / Thorsten Wagner

Sex mit der Ehefrau eines Kameraden kann für einen Bundeswehrsoldaten disziplinarrechtliche Folgen haben. Das erklärte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Freitag und zog dazu die im Soldatengesetz festgeschriebene Kameradschaft heran. Die Beteiligung am Ehebruch könne die Bereitschaft, in Krisensituationen füreinander einzustehen, gefährden. (Az. 2 WD 14.24)