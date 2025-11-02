In "Sex and the City" spielte sie die sexpositive Samantha. Ihr eigenes Handwerk der Schauspielerei befriedigt Serienstar Kim Cattrall dabei zeitweise mehr als "jede Droge oder jeder Orgasmus", verriet sie jetzt bei einem öffentlichen Auftritt.
Mit der Rolle der Samantha Jones in der Kultserie "Sex and the City" schrieb Kim Cattrall (69) Fernsehgeschichte. Auch in zwei nachfolgenden Kinofilmen verkörperte sie die sexpositive PR-Frau. Nur mit der von Kritik und Publikum gemischt aufgenommenen Nachfolgeserie "And Just Like That..." wollte Cattrall nicht mehr sonderlich viel zu tun haben. Bei einem Auftritt beim Tribeca Festival Lisboa blickte die mittlerweile 69-Jährige jetzt auf ihre Schauspielkarriere zurück.