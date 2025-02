Sex and the City: Carries Brautkleid für 18 Euro entdeckt

Die Kultserie "Sex and the City" steht wie kaum eine andere für schicke - und vor allem teure - Designerklamotten. Umso erstaunlicher, dass eine Modeliebhaberin nun eines der ikonischen Kleider in einem Secondhand-Laden entdeckt - zum Spottpreis von gerade einmal 18 Euro.

Im ersten Film zur Kultserie "Sex and the City" steht Hauptfigur Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 59) für ein Braut-Fotoshooting vor der Kamera. Jetzt hat eine TikTok-Userin eines der Kleider aus diesem Shooting in einem Secondhand-Laden entdeckt, wie sie in einem Clip auf der Plattform zeigt. Die Robe stammt eigentlich von der Modedesignerin Vera Wang (75), kostete aber nur 18,99 Dollar (etwas über 18 Euro). "Es ist das Kleid von Carrie Bradshaw. Ich bin schockiert", ist im Hintergrund zu hören, während die Userin das glamouröse Designerstück stolz präsentiert.

Sie plane nun das Kleid weiterverkaufen - zu welchem Preis wisse sie noch nicht. Einem Bericht von US-Weekly zufolge wird das Brautkleid mit Tüllrock auf verschiedenen Secondhand-Plattformen für 5.000 Dollar (4.800 Euro) bis 7.5000 Dollar (7.200 Euro) angeboten.

"Sex and the City" ist seit 1998 erfolgreich

Nicht nur die TikTok-Userin ist von ihrem Secondhand-Fund begeistert, auch in den Kommentaren zeigen viele andere Nutzer ihre Euphorie - nicht verwunderlich, gilt "Sex and the City" doch für viele bis heute als Kultserie. "Ich habe gerade vergessen, wie man atmet", schreibt eine Person in den Kommentaren, während eine andere tippt: "Oh, du hast den Jackpot geknackt!"

"Sex and the City" erfreut sich bereits seit 1998 großer Beliebtheit. Sechs Jahre lang verfolgten Serien- und Modeliebhaber das New Yorker Leben der Protagonistinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis, 60), Samantha (Kim Cattrall, 68) und Miranda (Cynthia Nixon, 58). Nach dem Ende der Serie 2004 folgten zwei Kino-Releases: "Sex and the City - Der Film" (2008) und "Sex and the City 2" (2010). Seit 2021 können Fans das Leben der Kultfiguren in der Sequel-Serie "And Just Like That..." erneut auf den Bildschirmen miterleben. Nur Serien-Ikone Kim Cattrall ist zum Bedauern der Fans dort nicht mehr dabei.