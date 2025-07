1 2024 konnten Fans "Seventeen" in Deutschland live sehen - ein seltenes Erlebnis. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Mit nur neun Mitgliedern beginnt Seventeen im September ihre neue Welttour „NEW_“ in Südkorea. Die Fans hoffen weiter auf Europa, denn hier war die Band bisher noch nie auf Tour.











Die K-Pop-Gruppe Seventeen startet am 13. und 14. September 2025 in ein neues Kapitel: In Incheon beginnt ihre Welt-Tournee „NEW_“. Das bestätigte das Management Pledis Entertainment am Montag. Der Name der Tour soll möglicherweise darauf hindeuten, dass Seventeen ihrer Identität einen radikalen Reset verpassen wollen. Die Konzerte finden im Incheon Asiad Main Stadium statt und werden weltweit per Livestream übertragen.