Catherine O'Hara erhält posthum eine Auszeichnung bei den Actor Awards für "The Studio". Showrunner Seth Rogen hielt eine emotionale Rede, als er den Preis in ihrem Namen entgegennahm.
Catherine O'Hara (1954-2026) ist bei den Actor Awards in Los Angeles posthum geehrt worden. Sie gewann für ihre Rolle in "The Studio" den Preis als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie. Die Apple-TV-Show, die von Seth Rogen (43) und Evan Goldberg (43) gemeinsam entwickelt wurde, ist eine Satire auf das moderne Hollywood. O'Hara spielte darin die Rolle der Patty Leigh, einer ehemaligen Hollywood-Studiochefin.