Catherine O'Hara erhält posthum eine Auszeichnung bei den Actor Awards für "The Studio". Showrunner Seth Rogen hielt eine emotionale Rede, als er den Preis in ihrem Namen entgegennahm.

Catherine O'Hara (1954-2026) ist bei den Actor Awards in Los Angeles posthum geehrt worden. Sie gewann für ihre Rolle in "The Studio" den Preis als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie. Die Apple-TV-Show, die von Seth Rogen (43) und Evan Goldberg (43) gemeinsam entwickelt wurde, ist eine Satire auf das moderne Hollywood. O'Hara spielte darin die Rolle der Patty Leigh, einer ehemaligen Hollywood-Studiochefin.

O'Hara, unter anderem bekannt für ihre Auftritte in "Kevin - Allein zu Haus" oder der Kult-Sitcom "Schitt's Creek", war im Januar an einer Lungenembolie gestorben, eine Folge einer Darmkrebserkrankung. Sie wurde 71 Jahre alt.

Seth Rogen hält emotionale Rede

Bei den Actor Awards nahm Seth Rogen den Preis in ihrem Namen entgegen und sagte vor dem Publikum aus Hollywoodstars: "Ich weiß, dass es ihr eine Ehre gewesen wäre, den Preis von Kollegen zu erhalten." Er fügte hinzu: "Ich habe natürlich über die Zeit nachgedacht, die ich glücklicherweise mit ihr verbringen und mit ihr arbeiten durfte." Etwas, das ihn in den letzten Wochen besonders beeindruckt habe, sei ihre Fähigkeit gewesen, "großzügig, freundlich und liebenswürdig zu sein, ohne jemals ihre eigenen Talente zu schmälern".

Er erzählte eine Anekdote darüber, wie O'Hara ihm und Goldberg oft am Abend vor Dreharbeiten eine E-Mail schickte und den beiden Showrunnern mitteilte: "Hallo, ich hoffe, ihr werdet Folgendes in Betracht ziehen... Und dann gab es eine komplett überarbeitete Version der Szene, in der sie mitspielte", sagte Rogen. "Das hat die Szene und die gesamte Serie insgesamt verbessert."

Kathryn Hahn (52), die in "The Studio" die PR-Expertin Maya Mason spielt, schien zu weinen, als Rogen sprach. "Sie hat gezeigt, dass man ein Genie sein und gleichzeitig freundlich sein kann, ohne dass das eine auf Kosten des anderen gehen muss", sagte Rogen weiter.